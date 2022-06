Roma, avanza Paredes. E Tiago Pinto tratta Isco

Un sogno chiamato Paredes. La Roma sogna il ritorno del centrocampista argentino, che ha giocato nella Capitale fino al 2017. I giallorossi lo avevano contattato già a gennaio, ma ora che ha deciso di non rinnovare il suo contratto (in scadenza nel 2023), Tiago Pinto è tornato alla carica, forte anche del Decreto Crescita. Può arrivare per meno di 20 milioni ed il gm della Roma ha già parlato con l'entourage del calciatore, che tornerebbe di corsa in Italia. Su di lui, però, ci sono anche alcuni club di Premier League.

I capitolini stanno valutando anche altri profili a centrocampo e tra i preferiti ci sono Ruben Neves, Douglas Luiz e Xhaka. Il primo costa 40 milioni, il secondo 30, mentre il terzo ha una valutazione più bassa. Anche Bissouma del Brighton è presente nella lista dei desideri. In difesa è caldo il nome di Senesi, in attacco invece la Roma ha messo gli occhi su Guedes del Valencia.

Ieri Mkhitaryan ha comunicato alla Roma che non rinnoverà il suo contratto, motivo per cui Pinto sta osservando con grande attenzione Isco, che si libererà a parametro zero. Lo spagnolo chiede 7 milioni di euro a stagione per 3 anni. La sua priorità è rimanere in Spagna, ma verrebbe volentieri alla Roma. Le parti hanno avviato i primi contatti, cercando di trovare un accordo a cifre inferiori. Nelle ultime ore è stato offerto anche Gotze, che ha una clausola rescissoria da 5 milioni ed un ingaggio alla portata.

Nel ruolo di terzino destro potrebbe interessare Bellerin dell'Arsenal. Intanto Olsen si trasferirà a titolo definitivo all'Aston Villa, permettendo così ai giallorossi di incassare 3,5 milioni di euro.

(corsport)