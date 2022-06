Roma, ansia per Mou: si muove il Psg. «Solo fake news», la risposta da Trigoria

L’addio di Pochettino al Psg non poteva che tirare prima o poi in ballo il nome di Mourinho come possibile sostituto. L’indiscrezione è targata The Telegraph, rilanciata poi da Talk Sport e ripresa nel pomeriggio di ieri da tutti i media europei.

La forte amicizia tra il nuovo responsabile del mercato dei transalpini Campos (che ha preso il posto di Leonardo) e Mourinho non poteva non produrla. E un tentativo, un sondaggio, se non addirittura probabile, che da parte del ds ci sia stato. Anche persone vicine ieri al portoghese non si sono sentite di negarlo.

Ma le notizie raccolte ieri tendono ad escluderlo, rassicurando così la tifoseria giallorossa, già in subbuglio. I motivi sono molteplici. Per quanto possono contare in questi casi le smentite off record, sono arrivate sia dalla Roma che dal Psg. A Trigoria bollano tutto come “fake news”. Nel quartiere generale parigino di Camp des Loges, invece, è trapelata la linea che Mourinho non è il profilo di tecnico che Campos sta cercando per il post-Pochettino. Il favorito è Galtier, artefice del miracolo-Nizza.

Chi lo conosce bene, poi, sottolinea un altro paio di elementi. A partire dalle interviste: quando Mourinho pensa di andar via, inizia un lavoro ai fianchi mesi prima. Due giorni fa, invece, ha ripetuto che resterà «al 100%». A completare il quadro, c’è il fatto che ieri l’agenzia che ne cura gli interessi pubblicitari - legata a doppio filo con il tecnico - è caduta dalle nuvole quando il rumor ha fatto il giro del mondo.

(Il Messaggero)