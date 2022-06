Questa Roma è già grande

Nuovi Zalewski crescono. Il regalo di addio di Alberto De Rossi è più prezioso dell'ennesima stagione al vertice o dell'ennesimo titolo accarezzato e sfuggito in extremis. Il valore del lavoro di quello che nelle prossime ore sarà l'ex tecnico della Primavera giallorossa sarà capito forse tra qualche mese o anno. De Rossi è pronto a rimanere in giallorosso nei quadri dirigenziali. I nomi di alcuni dei ragazzi formati dal tecnico sono già noti, come quello di Volpato, che ha segnato anche con la squadra di Mourinho. Se Felix merita un discorso a parte, vanno considerati i nomi di Keramitsis, difensore centrale, Missori, terzino destro che all’occorrenza può giocare a sinistra. Ci sono altri giovani in rampa di lancio: Cherubini, seconda punta o ala di assoluto valore, il portiere Mastrantonio, tenuto sotto osservazione da Nuno Santos e per il quale Verona ed Empoli hanno chiesto informazioni. Merita una menzione anche Faticanti, mediano vecchio stampo, nato a Sora e cresciuto nel vivaio del Frosinone. In lista non c'è Tripi, più volte menzionato da Mourinho ma poi lanciato in prima squadra. Quella di ieri potrebbe esser stata l'ultima partita di Filippo in giallorosso, per limiti di età. Il romano è pronto a voltare pagina.

(il messaggero)