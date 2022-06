Primavera, De Rossi saluta dopo 19 anni. Tocca a Guidi

Non sarà facile sostituire Alberto De Rossi, a Trigoria la prima volta nel 1993,, che ha vinto 4 scudetti e si è sempre distinto per classe ed eleganza. Sarebbe stato in panchina ancora un altro po', ma capisce le scelte del club: lui il suo lo ha fatto: da quando allena la Primavera, solo una volta, nel 2006-2007, non ha regalato giovani alla prima squadra, ma una settimana fa ha visto Pellegrini alzare la Conference. Dopo 740 partite lo attende un ruolo da dirigente, con il progetto di rendere Trigoria una Coverciano giallorossa: è il nuovo Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali. "Sono felice di poter proseguire il mio rapporto con il club, che considero unico e viscerale. Ho provato subito empatia rispetto al progetto che mi è stato prospettato, sono impaziente di poter mettere la mia esperienza a disposizione degli allenatori delle squadre nazionali del settore giovanile della Roma", ha detto De Rossi. In pole per sostituirlo c'è Federico Guidi, ex Fiorentina e ora al Teramo. La Roma sta creando una struttura per supportarlo al meglio.

(gasport)