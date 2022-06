Primavera, adesso tocca a Guidi. Con lui anche Cupi, giocava con Totti

Se la Roma Femminile avrà come tecnico Alessandro Spugna per un'altra stagione, la Primavera è attualmente senza allenatore. Si parla di giorni o addirittura ore, ma l'arrivo di Federico Guidi avverrà a brevissimo. Lasciato il Teramo, l'ex Fiorentina Primavera firmerà un biennale e prenderà il posto dello storico Alberto De Rossi, che è il neo coordinatore degli allenatori delle giovanili. Nel staff di Guidi sarà presente anche Andrea Cupi, ex difensore dell'Empoli che ha giocato nelle giovanili della Roma ai tempi di Totti. Nel 2003, in un Roma-Empoli, scese in campo all'Olimpico con il lutto al braccio per la scomparsa di Alberto Sordi, proprio come fecero i giocatori della Roma.

(gasport)