Pinto cerca un regista. Douglas Luiz resta in pole position per età, esperienza e contratto

La priorità è il regista. Sul mercato la Roma riprende esattamente doveva aveva interrotto la scorsa estate, ovvero dalla necessità di prendere un centrocampista che faccia girare la squadra di Mourinho. Tiago Pinto è alla ricerca di un'operazione alla Abraham: si cerca un profilo di prospettiva, giovane e che possa accrescere il proprio valore di mercato. Risponde a questo identikit Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell'Aston Villa, 24 anni e contratto in scadenza nel 2023. Il club inglese lo valuta circa 30/35 milioni di euro. Si è raffreddata la pista Matic, mentre Xhaka rimane sullo sfondo. Sempre caldo il nome di Maxime Lopez del Sassuolo, con cui balla il 30% del futuro incasso sulla vendita di Frattesi. Non va scartato il nome di Yves Bissouma, mentre in difesa torna di moda il nome di Celik terzino destro del Lille.

(corsera)