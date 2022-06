Per Ibañez il mourinhano c'è il mercato che chiama

Ibañez è il mourinhano per eccellenza, il fedelissimo che non si tira mai indietro ed è uno dei simboli della stagione giallorossa che si è conclusa con la vittoria della Conference League a Tirana. Sempre in campo tra campionato e coppe, ma il paradosso è che potrebbe diventare un uomo mercato durante l'estate. Arrivato nel gennaio del 2020 per 8 milioni più bonus, Mourinho non se ne priverebbe a cuor leggero, ma il leader della difesa è Chris Smalling, Kumbulla il giovane sul quale costruire il futuro e Mancini ha appena rinnovato il contratto. Non è da escludere l'ipotesi che restino tutti e 4 a Roma, ma Ibañez potrebbe rappresentare la plusvalenza più succosa. Molto dipenderà anche dalla scelta del prossimo modulo, se si tornerà alla difesa a 4 o meno. La cosa certa è che il brasiliano con Mourinho è diventato più affidabile, che bada più alla sostanza. Il suo agonismo e la sua irruenza sono diventate armi calcistiche al servizio della squadra. Il suo percorso di crescita è stato costante e proficuo, nonostante qualche inciampo.

(corsport)