Paredes, addio al Psg e Pinto ora ci pensa Mourinho vuole Neves

LEGGO (F. BALZANI) - La regia di Mendes, ma non solo. Il centrocampo della Roma è in attesa di una rivoluzione senza precedenti e tra i tanti nomi usciti nell'ultimo mese c'è una fiamma che si è riacceso nelle ultime ore. Oltre a Frattesi potrebbe tornare a Trigoria anche Leandro Paredes. L'argentino è stato messo sulla lista nera di Mbappé nel Psg e ha il contratto in scadenza nel 2023. Il prezzo è d'occasione: meno di 20 milioni. E lo stipendio sarebbe attutito dal Decreto Crescita.

Pinto ne ha parlato un paio di mesi fa con l'entourage di Paredes. Quella chiamata non è ancora arrivata e ora la pista è di nuovo accesa anche perché la Juve sembra aver virato altrove. Così come è acceso il canale con Jorge Mendes, il maxi agente di Mourinho che a Roma ha già portato Rui Patricio e Oliveira. Il campionario è ampio e vede in questo momento Ruben Neves tra i preferiti di Mourinho. Il centrocampista del Wolverhampton costa sui 40 milioni, un colpo alla Abraham. Smentite sul fronte Isco, ma in caso di partenza di Mkhitaryan (che si è preso una settimana) lo spagnolo potrebbe tornare in corsa.

Capitolo attacco: a Milano già vendono le maglie con il nome di Dybala e la sua strada sembra ormai verso l'Inter. In realtà non ci sono ancora firme e le sorprese, soprattutto quando si parla di parametri zero, sono sempre dietro l'angolo. «Non ho deciso niente, ci pensa il mio agente, io devo pensare all'Argentina. In Italia sono molto a mio agio», ha detto la Joya dopo aver mandato ai matti la difesa azzurra. Anche Totti non chiude la porta: «Gli ho offerto la mia 10, ma lui vuole la maglia 21. Gli ho parlato e ha recepito il mio messaggio ma non sta solo a lui decidere». Ovvero sta alla Roma provare l'ultimo assalto superando l'offerta. Difficile. L'alternativa arriva sempre da Mendes e si tratta di Gonçalo Guedes.

RINNOVO CONTI - Ufficiale, infine, l'ennesimo rinnovo di una leggenda come Bruno Conti che si occuperà ancora del settore giovanile ma non più degli under 16. Marazico è a Trigoria dal 1973.