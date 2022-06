Panchina Psg, Mou in lizza? Solo smentite da Roma e Parigi

Il «Telegraph» ieri ha lanciato l'indiscrezione: Mourinho tra i candidati per la panchina del Psg, Tutto questo perché adesso è il portoghese Campos il plenipotenziario del mercato del club parigino, lo stesso che qualche anno fa aveva cercato di portarlo al Milan. Stavolta arrivano smentite sia dalla Roma che dallo stesso Psg. I francesi sembra si stiano orientando su Gallardo, allenatore del River Plate, come erede di Pochettino, mentre a Trigoria raccontano come Mou sia già al lavoro sul mercato.

(Gasport)