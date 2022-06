Niente (di) Special per il Psg, Mou mantiene la promessa

Un mese e sarà di nuovo Roma. Ad attendere il rientro del gruppo giallorosso a Trigoria dopo nazionali e vacanze ci sarà l’impaziente José Mourinho, che non vede l’ora di ricominciare.

L’indiscrezione, lanciata ieri in Inghilterra da TalkSport e Telegraph, che lo vedeva pronto a sedersi sulla panchina del PSG, ha terrorizzato qualche tifoso ma al momento non c'è pericolo Mourinho ha dato la sua parola, resterà in giallorosso. Nemmeno l’arrivo di Luis Campos al PSG (i due sono grandi amici, hanno lavorato insieme al Real Madrid) lo avvicina all’idea di mollare il progetto Roma, al quale vuole dare ancora più solidità e forma.

I cancelli di Trigoria torneranno a spalancarsi il 4 luglio, giorno del raduno. Una settimana di lavoro tra le mura amiche (possibile una sgambata con un avversario ancora da definire), prima della partenza per il ritiro, fissata l’11 luglio, per il Portogallo. Si tornerà a sudare in Algarve, ma non nella stessa location che ha ospitato i giallorossi la scorsa estate.

Nelle due settimane di lavoro verranno calendarizzate due amichevoli, molto probabilmente con il Nizza (al lavoro in Algarve nello stesso periodo) e con il Porto. Al termine del ritiro portoghese, tappa a Trigoria prima di volare il 30 luglio ad Haifa, dove è in programma l’amichevole con il Tottenham, al Sammy Ofer Stadium, valida per l’I-Tech Cup. Circa una settimana dopo, il 6 agosto, l’appuntamento di gala a Barcellona per il Trofeo Gamper, vera e propria istituzione per i tifosi blaugrana. È in cantiere anche un’amichevole all’Olimpico, per riabbracciare i tifosi dopo il successo in Conference League.

(La Repubblica)