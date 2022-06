Neves in regia, Guedes davanti. Il mercato guarda in Portogallo

In attesa di scoprire come finirà la trattativa per Sergio Oliveira, con la Roma non intenzionata a spendere l'intera cifra concordata con il Porto, aumentano le possibilità che cresca ancora la colonia portoghese a Trigoria. Nel mirino della dirigenza giallorossa ci sono sia Ruben Neves sia Gonçalo Guedes. Entrambi con il contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista potrebbe costare una quarantina di milioni, anche se Jorge Mendes potrebbe aiutare nella trattativa. Cifre simili per Guedes, che secondo la Roma potrebbe essere il giocatore giusto da affiancare a Tammy Abraham. Se le condizioni di pagamento fossero particolarmente convenienti, per esempio prestiti con diritto o obbligo di riscatto, non è escluso che il g.m. Tiago Pinto possa portarli a Trigoria entrambi.

(gasport)