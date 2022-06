Mou respinge le sirene di Parigi. Zaniolo, la Roma fissa il prezzo: 50 milioni

Nonostante il corteggiamento delle ultime ore, José Mourinho non pensa di lasciare la Roma. Il Psg ha effettuato un sondaggio con lo Special One per sostituire Pochettino: Mou è grande amico di Campos, nuovo consulente per gli acquisti del Psg, con cui ha condiviso l'esperienza al Real Madrid. Per adesso però c'è la promessa che José ha fatto al pubblico della Roma. E c'è un contratto fino al 2024, con l'obiettivo di alzare l'asticella dopo aver vinto la Conference League.

A Parigi l'ipotesi Mou è nata dopo le difficoltà incontrate con Zidane, nonostante i 25 milioni all'anno offerti. In corsa per guidare il Psg anche Thiago Motta e Galtier, anche se non è da escludere la conferma di Pochettino, che ha lo spogliatoio e Mbappé dalla sua parte. Intanto la Roma ha aperto più di uno spiraglio per la partenza di Zaniolo: fissato il prezzo a 50 milioni, senza contropartite tecniche. In corsa il Milan e la Juventus.

(La Repubblica)