Mkhitaryan: «Roma grazie ma ti lascio». Mou: «Qui nessuno mi ha mai mentito»

Mkhitaryan ha comunicato alla Roma che non accetta il rinnovo proposto dalla società (3.6 milioni netti a salire fino a 4.2 più bonus in base alle presenze e prolungamento automatico con oltre il 50% delle gare giocate) poiché preferisce trasferirsi all'Inter. Una brutta notizia per il tecnico portoghese, che perde uno degli uomini chiave della stagione.

Ieri lo Special One è intervenuto al corso di laurea «Motricidade Humanas» dell’Università di Lisbona: "Sono alla Roma perché mi piace. Mi sento bene, nessuno mi ha mentito. Finora tutto ciò che mi hanno promesso è stato fatto e spero che negli altri due anni in cui avrò un contratto, le promesse continueranno ad essere mantenute per andare nella direzione dell’evoluzione". Successivamente ha spiegato le differenze tra questa avventura e le altre: "Era molto più facile quando, per esempio, ero al Chelsea. Schioccavo le dita e il giorno dopo il giocatore era lì. Il lavoro ora è interessante, è bello prendere giovani dalla Primavera e portarli a giocare una finale europea o in Nazionale. Questo profilo di club arricchisce le mie esperienze. Io amo la Roma e loro amano me, ho instaurato un rapporto di grande empatia con chi è dentro e fuori il club".

Infine ha commentato anche il possibile riscatto di Sergio Oliveira: "Se ce lo danno in prestito, lo vado a prendere personalmente. È stato molto importante. Sergio è stato un esempio, mi piacerebbe davvero che restasse con noi".

Ieri intanto è arrivato il rinnovo di Alessandro Spugna, che resterà alla guida della squadra femminile anche il prossimo anno.

(corsera)