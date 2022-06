Mkhitaryan, la Roma non rilancia. Nerazzurri sicuri: Micki si è promesso

Mkhitaryan è in vacanza, nei pressi di Montecarlo, ma ieri ha fatto un passo in più verso Milano e verso l'Inter. Ieri mattina Rafaela Pimenta, avvocatessa che gestisce l'impero Raiola, ha incontrato Tiago Pinto: nulla di fatto. La Roma ha fatto sapere al giocatore che non ritoccherà in alto l'offerta, ovvero da 3,5 milioni di euro comprensivi di bonus, in cui il secondo anno sarebbe legato a obiettivi personali e di squadra. I giallorossi non vogliono partecipare ad aste: se l'armento manifesterà un reale ripensamento, rispetto a quanto fatto capire ai compagni dopo la finale di Tirana, allora la Roma potrebbe andargli incontro sul piano economico. Bisogna vedere quanto Mourinho spingerà la Roma verso Mkhitaryan. Ieri sera a Reggio Emilia erano presenti sia Tiago Pinto sia Ausilio e i due si sono intrattenuti in un lungo colloquio. L'Inter si sente al sicuro, l'armeno ha dato la propria parola: il club nerazzurro ha offerto a Mkhitaryan un biennale da 3,2 milioni più bonus facili fino a 4. Nonostante la stretta di mano tra le parti, però, la partita non è ancora chiusa, anche se ogni giorno che passa è una buona notizia per l'Inter.

(gasport)