Milan-Zaniolo, c'è da convincere José Mourinho: spunta Rebic come contropartita

Il Milan sta sondando il terreno con la Roma per Nicolò Zaniolo, la trattativa è complicata. A Maldini e a Massara servirà pazienza per convincere José Mourinho a privarsi del suo talento. Il giocatore, corteggiato nei mesi scorsi dalla Juventus, gradirebbe un trasferimento in rossonero, ma c'è da convincere la Roma che non vuole cederlo per meno di 40 milioni di euro.

La base per intavolare una trattativa è questa. Il Milan valuta l'inserimento di una contropartita tecnica: nelle ultime ore circola il nome di Rebic, giocatore duttile che piace anche in Bundesliga.

(ilmessaggero.it)

