Milan, si studia la formula giusta per arrivare a Zaniolo

Il Milan gioca su due tavoli, per vincere comunque: se da uno si alzerà senza nulla in tasca, sarà perché avrà portato a casa il piatto ricco dell'altro. Da una parte Nicolò Zaniolo, dall'altra Charles De Ketelaere del Bruges: entrambi sono l'ideale per vestire di fantasia, tecnica e gol la fascia destra della trequarti rossonera, motivo per cui entrambi sono evidentemente alternativi.

La strada che porta al gioiello della Roma e della Nazionale è tortuosa, soprattutto per motivi economici. La prima proposta del Milan, già respinta dalla Roma, è stata 25 milioni più il cartellino di Saelemaekers (valutato 20 milioni). Formula che non ha funzionato perché l'esterno belga non è il profilo più funzionale al progetto di Mourinho, che preferirebbe altri giocatori della rosa di Pioli: altri tentativi potranno essere fatti, provando a inserire nomi diversi nell'affare. Quel che è certo è che senza un accordo tra Zaniolo e la Roma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, i giallorossi ascolteranno con più attenzione le proposte in arrivo: i prossimi giorni serviranno a capire se qualcosa si smuoverà. Altra certezza: a breve Milan e Roma do vanno confrontarsi per discutere il riscatto di Florenzi. Occasione per i rossoneri per tornare sul discorso Zaniolo.

(Gasport)