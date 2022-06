Micki ha scelto l’Inter. La Roma punta Isco. Zaniolo, il Milan pressa

Mkhitaryan sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Il centrocampista ha rifiutato l'offerta di rinnovo proposta dai giallorossi (3,6 milioni di euro più bonus, che avrebbero fatto arrivare l'ingaggio a 4,2 milioni e rinnovo automatico al 50% delle presenze e la qualificazione in Europa) ed ora è pronto per una nuova esperienza. Nelle ultime ore aveva anche ricevuto una proposta da parte della Lazio, ovvero un biennale da 2,8 milioni a stagione e con Pedro che ha provato a convincerlo. La richiesta di Mkhitaryan era di 5 milioni e l'Inter coprirà questa differenza di 800 mila euro con bonus legati alle presenze ed obiettivi stagionali di squadra.

Tra i calciatori in vendita c'è anche Zaniolo, ma non partirà per meno di 50 milioni: il Milan inizialmente aveva offerto 25 milioni più Saelemaekers, ma ora la nuova contropartita è diventata Rebic.

Per sostituire Mkhitaryan, Tiago Pinto sta selezionando vari profili tra cui Isco, proposto dall'agente Mendes. Lo spagnolo si libererà a parametro zero, ma dovrà accettare un contratto pari o inferiore a quella fatta all'armeno. Al momento, la richiesta è un ingaggio da top player e la sua volontà è quella di restare in Liga. Inoltre, è stato proposto anche Gotze del PSV: ha un clausola da 5 milioni di euro e guadagnerebbe 3 milioni a stagione. Al momento la Roma non sembra interessata.

Intanto Mourinho ha parlato dall'Università di Lisbona: "La vittoria in Conference League mi ha fatto sentire come forse non mi sono mai sentito prima. È stata la nostra Champions. Oliveira? Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid. Mi sento bene a Roma, nessuno mi ha mentito, nessuno mi ha promesso che avrei avuto tanti zeri per poter investire. Finora tutto ciò che mi hanno promesso è stato fatto. Spero che negli altri due anni in cui avrò un contratto, le promesse continueranno ad essere mantenute per andare nella direzione dell’evoluzione".

