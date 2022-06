Mercato, Solbakken è più vicino. Mkhitaryan rimane un rebus

Abraham e Shomurodov restano, Zaniolo vale 60 milioni di euro, Carles Perez è in uscita ed El Shaarawy è in stand-by e Mkhitaryan non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro. Il futuro dell'armeno è un nodo chiave per capire le prossime mosse di Tiago Pinto. La stretta di mano tra l'armeno e l'Inter ci sarebbe stata sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno da per una cifra complessiva di circa 4,5 milioni a stagione, 17 lordi in due anni. La Roma ha offerto un anno di contratto più uno quasi garantito per una cifra totale di 4 milioni. L'armeno è rimasto colpito dalla volontà dei giallorossi di tenerlo e lui e sotto sotto non ha grande voglia di lasciare Trigoria, così ha scelto di prendere tempo. Se dovesse andare via Mkhitaryan, ci sarebbe bisogno di un sostituto importante, che non dovrebbe essere Isco, "mai parlato con Isco", dicono da Trigoria. Per quanto riguarda Solbakken: la Roma ha da tempo l'accordo con l'attaccante del Bodo, il procuratore del calciatore ha fatto sapere che se sarà necessario forzerà la mano per facilitare l'accordo tra le società. Il norvegese è destinato a prendere il posto di Carles Perez, richiesto dal Villarreal e dal Maiorca: servono 7-8 milioni.

(il romanista)