Mercato, obiettivo Ruben Neves: Pinto alla ricerca di 40 milioni

IL ROMANISTA (P. TORRI) - «Costa troppo». Non dicono non ci interessa, a Trigoria, quando rispondono all'interrogativo, «ma Ruben Neves può essere il nome giusto per il centrocampo?». No, costa troppo dicono. Che è diverso, molto diverso, da tutte le altre risposte date in questi mesi, «cancella quel nome», «non è il giocatore che ha il profilo che ci interessa», «non ci convince» e via di questo passo. Quindi quel «costa troppo» tutto è meno che una smentita. Perché non bisogna essere Einstein per dedurre che le due parole valgono un'affermazione. Nel senso ci interessa. Ma non ci sono i soldi per provare a prenderlo.

Per ora, aggiungiamo noi. Perché il mercato, ovviamente, non è fatto solo di acquisti. [...] Come? Noi abbiamo preso in considerazione quattro giocatori per arrivare al tot, due in rosa, due in prestito ma comunque ancora con un contratto in corso con il club giallorosso: Veretout, Carles Perez, Kluivert, Olsen. Dieci milioni per il francese, otto per lo spagnolo, quindici per l'olandese, tre e mezzo (quelli già offerti dall'Aston Villa) per il portierone (nel senso di grande) svedese. Sommando, trentasei milioni e mezzo più che sufficienti, ne siamo convinti, perché il Wolverhampton si metta seduto attorno a un tavolo per trattare. [...]

