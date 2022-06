Juve e Milan vogliono Zaniolo. Miki: l'Inter la spunta sulla Lazio

Il sorriso stampato sulle labbra, mentre alza al cielo di Tirana la Conference League sotto il settore occupato dai tifosi giallorossi, rischia di rimanere l’ultima istantanea di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma? I segnali stanno iniziando ad essere molteplici. I discorsi per il rinnovo del contratto non sono ancora stati impostati poiché da Trigoria hanno fatto sapere che i calciatori in scadenza nel 2024 non rappresentano un'urgenza. La posizione del club è stata interpretata dall'entourage come una volontà di monetizzare tramite una sua cessione. Il giocatore rimanere un punto di forza, ma non è incedibile. La società è pronta ad ascoltare offerte congrue alla valutazione fatta, ovvero 60 milioni di euro almeno, dato che anche il 15% della futura rivendita è destinato all'Inter. Juventus e Milan fiutano il colpo, ma tutto dipende dalla proposta economica.

Intanto Mkhitaryan ha salutato la Roma e si trasferirà a costo zero all'Inter. L'armeno ha preferito declinare il rinnovo offerto dai giallorossi (4 milioni netti) per tentare una nuova esperienza.

(La Repubblica)