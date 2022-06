Isco-Goetze, è partito il casting a Trigoria

Mourinho non lascia, la Roma gli è entrata nel cuore, ha ribadito più volte recentemente che vuole portare avanti il progetto per far crescere la squadra. Nel giro di poche ore è stata smentita l'indiscrezione diffusa dal Telegraph, secondo la quale lo Special One sarebbe tra i candidati alla panchina del Paris Saint Germain.

A Trigoria sono caduti dalle nuvole dopo la notizia di mercato circolata ieri: Mourinho sta lavorando alla nuova stagione, è in costante contatto con Tiago Pinto ed entrambi sono in Portogallo in questi giorni. Non ci sono segnali di un possibile addio, né lo Special One sta pensando a un futuro lontano dalla Capitale, nonostante il buon rapporto che ha con il neo direttore sportivo dei parigini, Luis Campos. Indiscrezione è stata smentita anche dal Paris Saint Germain, che per sostituire Mauricio Pochettino sta pensando a Christophe Galtier, attualmente allenatore del Nizza e a Gallardo, tecnico del River Plate.

Intanto si cerca il sostituto di Mkhitaryan: proseguono i contatti con Isco, il problema è l'ingaggio, considerato che chiede non meno di cinque milioni a stagione con un contratto triennale. Nei giorni scorsi è stato pro posto anche Goetze, sul quale la Roma aveva chiesto informazioni anche un anno fa. Anche il tedesco ha appena compiuto trenta anni, nel Psv ha trovato il riscatto, nell'ultima stagione ha giocato 52 gare con 12 gol, si è risollevato dopo un periodo di flessione cominciato nel 2014, quando era stato protagonista nella Germania campione del mondo. Goetze ha una clausola per la quale può liberarsi per cinque milioni. Al momento la trattativa non è decollata. Offerto anche Farias, giovanissimo argentino di venti anni, che un anno fa ha portato il Colon di Santa Fé a vincere il suo primo titolo in Argentina, la Copa de la Liga Profesional. La Roma lo segue da mesi, costa dieci milioni e c'è una concorrenza agguerrita: Atalanta, Fiorentina, Juventus e Atletico Madrid.

(Corsport)