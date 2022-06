Indice di liquidità, in ritardo 3 club

Alla mezzanotte di martedì è scaduto il termine per presentare l'indice di liquidità, nuovo parametro introdotto dalla Figc per l'iscrizione ai campionati: al momento solo tre società non sarebbero ammesse, sono la Lazio, il Lecce e lo Spezia. Se il termine scadesse oggi le tre squadre non potrebbero essere iscritte alla prossima Serie A, ma c'è tempo fino al 22 giugno per mettersi in regola. La Lazio è la società più in ritardo, fuori di circa 4 milioni, ma potrebbe rimettersi in regola con le cessioni di Vavro ed Escalante. L’indice fissato a 0.5 è forse troppo tollerante, ma dalla prossima stagione i parametri saranno sempre più stringenti.

(la repubblica)