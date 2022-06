In cattedra con la maglia della Roma, la promessa mantenuta del prof di Rotterdam

[...] Lo scorso 23 maggio, il professor Visscher – giornalista e insegnante 42enne – ci aveva raccontato la sua particolare attesa in vista della sfida di Tirana: “Sono olandese ma ho studiato in Italia, lì mi sono innamorato della Capitale e dei giallorossi. Dal momento che vivo a Rotterdam, tutti i miei alunni sono tifosi del Feyenoord. Ho promesso loro che, in casa di vittoria della Roma, farò lezione con addosso la maglia della Magica…”. E sì, l’ha fatto davvero.

“Fortunatamente, i miei ragazzi erano preparati emotivamente, anche perché sapevano che non scherzavo affatto. Era una promessa, dovevo mantenerla. La prima lezione in aula era in programma per le 14.30 dell’1 giugno. Io, però, sono arrivato in classe prima degli studenti”. I quali, una volta visto Robert vestito di giallorosso, hanno ben pensato di girare i tacchi e tornare nel corridoio. “Just a joke – smorza Robert -. Poco dopo sono tornati e si sono congratulati per la vittoria della Roma”. [...]

