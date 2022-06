I Friedkin "ingaggiano" Fendi e rastrellano azioni

Dalla Borsa al marchio, i Friedkin sono al lavoro a tutto tondo per il club giallorosso. Il primo obiettivo è quello di legare ancora di più il nome della società a quello di Roma, così la società ha scelto di vestire Fendi per le prossime due stagioni, che fornirà un guardaroba ufficiale ai giocatori della prima squadra da indossare durante le partite nelle competizioni italiane ed europee. Sul fronte societario, continuano le operazioni per l'uscita dalla Borsa: prosegue senza sosta il rastrellamento delle azioni da parte dei Friedkin, saliti ieri all'89,8% di quota del club.

(gasport)