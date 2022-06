I fedelissimi di Mou. Mancini, Smalling e Cristante: solo certezze

Raramente Mourinho in carriera ha trovato un gruppo di calciatori così affiatato. Inevitabilmente la squadra cambierà, subirà delle modifiche, ma si partirà da alcune certezze, uomini che il portoghese non vuole perdere lungo la strada. Smalling, Mancini e Cristante saranno in rosa anche il prossimo anno. Potevano avere dei dubbi tutti e tre, per motivi diversi, ma invece José e la società hanno deciso che i tre faranno parte dell'architrave della Roma per il prossimo anno. A meno che, nel caso di Cristante, non arrivi un'offerta da 30 milioni di euro e non sia lui a chiedere l'addio, cosa non in programma. Mourinho considera questi tre giocatori intoccabili. L'inglese non giocava così tante partite, 38, da cinque anni ed è riuscito a farlo fidandosi dello Special One e del suo staff. Mancini è cresciuto tanto, è diventato vice capitano e leader, come lui Cristante. Loro due e Pellegrini e Spinazzola rappresentano un blocco unico, famiglie comprese. Gli altri intoccabili sono Rui Patricio e Abraham. Loro sono la spina dorsale della squadra di Mourinho. Il tecnico considerava fondamentale anche Mkhitaryan, ma l'armeno sembra orientato verso altre strade. In caso Mourinho se ne farà una ragione, senza rancore.

(gasport)