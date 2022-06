Ecco Celik più Solbakken. La Roma compra a destra

La Roma è a un passo da Solbakken e a due da Celik. Tiago Pinto ha in pugno l'accordo con i due giocatori e sta trattando con i due club, sfruttando i loro contratti in scadenza. I due investimenti costeranno in tutto alla Roma circa 12-14 milioni di euro di cartellini, garantendo stipendi non troppo onerosi. Sono due rinforzi che allungano la rosa: Celik può giocare sia nella difesa a 4, sia come esterno con la difesa a 3. Ola Solbakken prenderà il posto di Carles Perez ed è adatto al 4-2-3-1. La Roma investirà quasi tutto il budget su un grande centrocampista, al quale sarà associato un altro acquisto nel reparto che dovrà sostituire Mkhitaryan. Sono reali i contatti per Ruben Neves del Wolverhampton, assistito da Jorge Mendes. Piace anche Bissouma, mentre Isco non sembra rientrare nei piani del club.

(corsport)