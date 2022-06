E in attacco ora avanza Kalajdzic

La Roma cerca un esterno destro da appaiare a Karsdorp, un attaccante esterno che sostituisca Carles Perez, un centrale difensivo di piede mancino: la Rom ha individuato le necessità principali dell'estate giallorossa. Per la fascia destra piacciono Bellerin, proposto a Roma e Fiorentina che stanno ragionando, e Celik, esterno '97 trattato già in passato, con il contratto in scadenza nel 2023. È un'ipotesi. In attacco Tiago Pinto ha messo gli occhi su Ola Solbakken, esterno del Bodo/Glimt, ma piacciono anche Guedes del Valencia e Kostic dell'Eintracht. Intanto va avanti la trattativa con il Colon per Facundo Farias. In Germania hanno parlato di un interessamento per Sasa Kalajdzic: l'attaccante interessa, va in scadenza nel 2023, ma se ne può parlare solo in caso di partenza di Felix.

(corsport)