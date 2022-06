Da Volpato a Mastrantonio: la nuova eredità di papà De Rossi

Avrebbe voluto salutare con la manita, vincendo il suo quinto scudetto dopo quello iniziale con i Giovanissimi nel 1999 e i tre conquistati con la Primavera (2005, 2011 e 2016). Alberto De Rossi stavolta si dovrà accontentare di lasciare in dote altri titoli, quelli legati alla crescita dei suoi talenti di casa, che poi sono quelli a cui da sempre tiene di più.

Se in questa stagione José Mourinho ha attinto a piene mani ai giocatori formati nella sua Primavera (basti pensare ai vari Zalewski, Bove e Felix), nella prossima i gioiellini di casa a spiccare definitivamente il volo potrebbero essere altri cinque. Keramitsis e Missori si sono già affacciati in prima squadra. Stesso discorso per Mastrantonio, il portiere su cui in tanti a Trigoria sono pronti a scommettere per il futuro. Andrà invece a giocare altrove Tripi (2002), almeno per farsi le ossa. Infine Faticanti e Volpato, un altro che con Mourinho ha già avuto a che fare spesso e volentieri. In Serie A ha già collezionato tre presenze (con un gol, segnato nella rimonta al Verona) ed è facile che il prossimo anno ne metta dentro qualcun’altra.

