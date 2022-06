Da Douglas Luiz a Bissouma: Tiago Pinto va a caccia del centrocampista perfetto

I giallorossi cercano un difensore abile nel giocare il pallone, un esterno che possa togliere il posto a Karsdorp e un esterno offensivo, ma il fulcro del mercato della Roma sarà il centrocampo: è quello il ruolo che José Mourinho attende di rivoluzionare da un anno. La Roma cerca un regista che sappia costruire il gioco e che presenti però anche doti fisiche di cambio di passo importanti. La certezza in mezzo al campo è Bryan Cristante. Sergio Oliveira potrà tornare a Trigoria solo il Porto accetterà uno sconto. Un profilo che piace tanto a Tiago Pinto è quello di Douglas Luiz, 24enne brasiliano dell'Aston Villa. Costa circa 30 milioni di euro. Da monitorare il nome di Yves Bissouma, talentuoso mediano del Brighton. Sullo sfondo resta il nome di Xeka. Diversi calciatori saluteranno la Roma, a partire da Veretout, anche se non sono ancora arrivate offerte. Così come per Diawara e Darboe. Discorso simile per Villar, che Pinto conta di piazzare in Spagna. Intanto, l'Inter attende Mkhitaryan.

(la repubblica)