Cristante: sarà Roma fino al 2026

Bryan Cristante resta un elemento fondamentale per la Roma di Mourinho. E nonostante le voci e qualche malumore passato, si avvicina il rinnovo. Con il benestare dello Special One, che ha dato mandato a Tiago Pinto per il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2024.

Dopo l’incontro avuto tra il general manager e Giuseppe Riso la settimana scorsa, adesso il secondo appuntamento da fissare sarà per chiudere la pratica e arrivare alla fumata bianca per firmare un nuovo accordo. La richiesta di Cristante è prolungare fino al 2026 percependo 3,5 milioni di euro compresi bonus: più o meno la stessa cifra che dopo il prolungamento guadagnerà anche Mancini, assistito dallo stesso agente del centrocampista. Insomma, ci sono tutti i presupposti per trovare l'accordo e festeggiare un nuovo legame tra la Roma e il ragazzo ex Atalanta che in queste stagioni si è tanto sacrificato per la causa giallorossa

(Corsport)