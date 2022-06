C'è Bellerin dell'Arsenal: corsa ed energia sulla fascia destra

La Roma potrebbe pescare nuovamente in casa dell'Arsenal in questa sessione di mercato. Come accaduto con Maitland-Niles, che tornerà ai Gunners, ora i giallorossi sono alla ricerca di un terzino destro ed hanno messo gli occhi su Bellerin, quest'anno in prestito al Betis. Lo spagnolo è sceso in campo in 32 occasioni ed ha servito 5 passaggi vincenti. Inoltre ha fornito prestazioni convincenti, caratterizzate da corsa ed energia come ai vecchi tempi. La valutazione è di 20 milioni, ma ha il contratto in scadenza tra un anno ed Arteta non sembrerebbe più voler puntare su di lui, motivo per cui il prezzo potrebbe scendere. Il 27enne può giocare sia da terzino destro in una difesa a 4 sia da esterno di centrocampo. Il giocatore è nella lista dei desideri di Tiago Pinto, nella quale sono presenti anche Celik del Lille ed Aaron Wan Bissaka del Manchester United.

(gasport)