Per Alessandro Florenzi il Milan ha un diritto di riscatto fissato con la Roma a 4,5 milioni: i due club si incontreranno presto per parlare della situazione del numero 25 e per quanto filtra da via Aldo Rossi l’intenzione del club rossonero è procedere al riscatto. Sarà evidentemente un’occasione anche per allargare il discorso a scenari decisamente più complessi, come quello che porta a Zaniolo.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE