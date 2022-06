Bissouma nel mirino, Paredes è il sogno

L'obiettivo principale della Roma è acquistare un centrocampista che alzi il livello di qualità della squadra. Tiago Pinto sta lavorando su diverse situazioni e sono tanti i profili sotto osservazione. Negli ultimi giorni è finito nel mirino della Roma anche Bissouma del Brighton, non tramonta la pista Xhaka. È seguito anche Douglas Luiz dell'Aston Villa che viene valutato intorno i 30-35 milioni ed è in scadenza nel 2023. Sullo sfondo resta anche Matic.

Partiranno di sicuro Diawara, Darboe e Veretout, mentre Sergio Oliveira può restare solo se il Porto dimezza il prezzo del riscatto. Un altro nome che circola è quello di Ruben Neves, mentre in Italia piace Maxime Lopez del Sassuolo ma costa molto. Il sogno resta l'ex Leandro Paredes, in scadenza nel 2023 con il Psg e non sembra intenzionato a rinnovare: le difficoltà sarebbero però legate all'ingaggio, guadagna 7 milioni a Parigi.

Infine, per il terzino destro l'ultima idea è Bellanova del Cagliari, valutato intorno ai 7 milioni di euro. Un sondaggio è stato fatto anche per Mbemba, che chiede 3 milioni all'anno, considerati eccessivi.

