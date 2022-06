A centrocampo si riparte da Cristante. Piace Bissouma, Celik per la fascia

La scelta di Mkhitaryan di preferire l’Inter alla Roma ha cambiato le strategie di mercato della società giallorossa. Tiago Pinto sarà costretto a rivoluzionare un intero reparto, il centrocampo, che già prima della decisione dell’armeno aveva bisogno di un innesto di qualità, il regista a lungo richiesto da José Mourinho. Ora gli arrivi dovranno essere almeno un paio.

Uno da cui ripartire è Bryan Cristante. Il centrocampista della Nazionale piace a molte squadre, in Italia lo seguono il Milan e la Juventus, ma piace soprattutto al tecnico portoghese e per questo l’estate sarà dedicata al suo rinnovo, con prolungamento del contratto fino al 2026.

Tra i nomi in entrata, Mourinho ha “suggerito” Yves Bissouma, centrale di centrocampo che gioca nel Brighton: classe ’96 maliano, è ottimo in fase di copertura e di ripartenza. Un altro obiettivo è Douglas Luiz, brasiliano dell’Aston Villa: ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato dal club inglese circa 30 milioni. Il nome buono per la fascia destra, invece, rimane quello di Zeli Celik del Lille, valutato circa 10 milioni.

