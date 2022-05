Zaniolo: "Studio i video di Totti però io sono un'ala avanzata"

Nicolò Zaniolo ha risposto alle domande di alcuni piccoli tifosi giallorossi, curiosi di sapere tutto di lui. Durante 'Junior Reporter', il numero 22 della Roma ha affermato di vedersi ancora i video di Totti, ma non solo. Tante le curiosità, dal numero di scarpe ("44"), alla materia preferita ("ginnastica"), fino ad arrivare alla domanda relativa al suo ruolo in campo: "Non si capisce tanto bene - afferma il ventiduenne -. Posso fare l'attaccante, l'esterno o la mezzala. Diciamo che sono un'ala avanzata".

(gasport)