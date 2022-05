Zaniolo: Roma e Nick, scelta finale

Mancano tre partite alla fine della stagione e chi sa se Zaniolo le giocherà tutte. Forse no, anche lui dovrà essere preservato: a José Mourinho serve l'asso di coppa ammirato con il Bodo. Il numero 22 è al rush finale, che spera di chiudere con un piazzamento europeo in campionato e poi di alzare la Conference. Soltanto dopo sarà il momento di confrontarsi e interrogarsi sul futuro. La Juventus preme, è noto, come è noto che Nicolò vorrebbe restare, a determinate condizioni economiche. Di questo si parlerà dopo la finale. Il rendimento di Zaniolo in stagione non è stato eccellente, solo 7 gol in stagione. Tante attenuanti, ma non una stagione da top player. Al momento l'intenzione è di finire la stagione e poi valutare rispettive necessità e ambizioni. Per quanto riguarda il valore di Zaniolo, che vuole guadagnare quanto Abraham e Pellegrini: la Roma per venderlo accetterebbe offerte superiori ai cinquanta milioni di euro. Il ragionamento dell'entourage del giocatore è: se vale così tanto, allora dovrebbe avere uno stipendio adeguato. Qui c'è l'intoppo. La Roma potrebbe anche correre il rischio di andare avanti un altro anno così e vedere il prossimo se se aumentare la proposta contrattuale, ma bisognerà capire quanta esigenza di vendere ci sarà in estate. L'impressione è che molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. "Stavolta Pinto dovrà fare un colpo per la sua proprietà", è una frase che circola tanto in ambienti di mercato. E non si parla di colpo in entrata, bensì di una cessione. Che non può essere né Veretout, né Cristante. Rimangono d'attualità le risposte di Pinto: "Non posso garantire che Zaniolo resterà" e del giocatore: "Futuro a Roma? Non lo so". Intanto, Mourinho si aspetta il vero Zaniolo, serve per vincere contro il Feyenoord, a prescindere dal destino post finale.

(il messaggero)