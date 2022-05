Zaniolo-Roma, dopo la finale le manovre per il rinnovo

Nicolò Zaniolo ha voglia di togliersi qualche piccola grande soddisfazione in questo finale di stagione, ad iniziare dalla finalissima di Tirana, quella in cui il prossimo 25 maggio la Roma affronterà il Feyenoord nell’ultimo atto della Conference League. Ma anche tre partite che separano Zaniolo dal suo presente e futuro. Già, perché a fine stagione la Roma e il giocatore si metteranno a tavolino per decidere cosa fare. Andare avanti ancora insieme o meno? La volontà oggi tende sostanzialmente verso la prima opzione, almeno per un altro anno, almeno per la prossima stagione. Il valore del giocatore non è in discussione, è ovvio. Per la Roma resta un asset, anche se non intoccabile, ed allora, passate queste tre partite, cosa succederà davvero? Semplice, ci si metterà a tavolino per capire insieme come strutturare il futuro. A Trigoria sanno che Zaniolo fa gola a molte squadre, ma finora nessuna si è ancora presentata con un’offerta ufficiale. Che, è bene intendersi, per i Friedkin non può essere inferiore ai 65/70 milioni di euro. Quello è il valore che la proprietà dà al giocatore in caso di eventuale cessione (ricordando anche che il 15% della vendita dovrà essere poi girato all’Inter, in base agli accordi stabiliti nel 2018). Ma siccome – appunto – offerte non ne arrivano, allora è probabile che la Roma e Zaniolo a fine mese si siedano allo stesso tavolo per parlare del rinnovo del contratto (quello attuale ha scadenza 2024). Se invece non si arriverà a una fumata bianco sul contratto, allora è possibile davvero che le strade si possano dividere. Nel caso Zaniolo preferirebbe restare in Italia, con la Juventus che gli ha messo gli occhi addosso da tempo e il Milan che è lì alla finestra, per capire cosa succederà. Ma dovesse arrivare una super offerta dall’estero, sarebbe anche difficile dire di no. Al Liverpool di Klopp, per esempio.

(gasport)