Zaniolo, gioie e dolori. La coppa, gli infortuni e il derby infinito: tra gol e polemiche Nicolò divide sempre

Dall'esaltazione per il gol in finale di Conference League alle polemiche per quanto successo durante i festeggiamenti il passo è stato breve: Nicolò Zaniolo non smette di dividere e l'ultima sul classe '99 è la defezione azzurra per un edema alla caviglia, ufficializzata ieri, che rende sempre più complicato il suo rapporto con la Nazionale. Di certo il Club Italia, a partire da Oriali, è stato chiaro: in futuro, nei momenti di esultanza, chi veste la maglia della Nazionale non dovrà partecipare a cori beceri contro altre squadre per nessuna ragione.

Ed è proprio questo che riguardano le polemiche: le immagini circolate negli ultimi giorni raccontano uno Zaniolo che durante la festa per il titolo europeo canta cori anti Lazio, e ancora più delicato è stato il discorso che hanno coinvolto lui, Zaccagni e la sua attuale compagna: per i denigratori la colpa del giocatore della Roma è quella di avere sorriso proprio in risposta a questi cori.

E il futuro? La Roma sarebbe disposta a farlo partire se arrivasse un'offerta da 50 milioni. Così come Nicolò sarebbe disponibile a trasferirsi al Milan o alla Juve (meno al Newcastle, in corsa) davanti a una proposta che soddisfi sia lui che il club giallorosso.

(Gasport)