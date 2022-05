Zaniolo fondamentale, cautela con il Toro: l'obiettivo è Tirana

La Conference è la manifestazione che, in questa stagione, non solo gli ha regalato più gol (5, a fronte dei 2 in campionato), ma gli ha anche regalato più emozioni. Anche per questo la priorità di Zaniolo è quella di recuperare per la partita della prossima settimana a Tirana. Una finale che vale una stagione. La Roma tornerà ad allenarsi alle 11, tra tre giorni è in programma la sfida contro il Torino e Zaniolo ci sarà solo se non ci saranno rischi. Convocato, forse, difficile che sia in campo dal primo minuto, visto che il muscolo gli dà fastidio da qualche settimana. D’altronde, con 40 partite nelle gambe, fino a questo momento, Zaniolo ha trovato una continuità che non aveva mai avuto nella sua breve carriera: il primo anno si era fermato a 36, poi il rendimento era sempre stato condizionato dai due gravi infortuni alle ginocchia e dalla pandemia. Adesso ha potuto mettere tanta benzina nelle gambe ed era quello che gli interessava di più, anche se il rendimento non sempre è stato altissimo. Ma era prevedibile, dopo i due anni di stop. Ecco perché, in attesa di mettersi seduto a trattare con la società per il rinnovo di contratto, Zaniolo sogna di chiudere questa stagione nel migliore dei modi. Oggi Zaniolo è profondamente cambiato: nei giorni scorsi ha pubblicato una foto con in braccio suo figlio, la vita privata è sparita dai social e dai giornali e anche i momenti difficili che pure ci sono stati non sono mai stati motivi di polemica. Atteggiamento, questo, molto apprezzato dall’allenatore e dalla società.

(gasport)