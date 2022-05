Zaniolo, ci sei? Nicolò cerca il recupero per il Torino, ma l’obiettivo di Mourinho è la finale di Tirana

Nicolò Zaniolo c’è, almeno per la finale in Albania. E lì dovrà essere al top. Per quanto riguarda la partita di venerdì con il Torino, si vedrà, ma pure lì ci sarà bisogno di lui. La situazione è delicata perché Mourinho non vuole affaticare ulteriormente i suoi calciatori e in più ha anche la necessità di recuperare per gli ultimi impegni Felix e Mkhitaryan, fermi ai box anche loro, oltre che Zaniolo. Vorrebbe avere tutti a disposizione per la finale con il Feyenoord, a Tirana, il prossimo 25. Ma anche la partita con il Toro, visti i risultati di Atalanta e Fiorentina, non sarà banale: con una vittoria, l’ingresso in Europa League diventa matematico. Servono tutti, compreso Zaniolo. E forse ha ragione Mourinho: Nick è l’ossessione. In fondo non è un calciatore normale, non a caso di lui si parla spesso e per vari motivi, catalizza l’attenzione in un modo o nell’altro, per i suoi comportamenti, perché sta per tornare la Nazionale e ci sono le convocazioni, per il suo essere – ultimamente nemmeno troppo – social, per il rinnovo del contratto con la Roma, perché lo vuole la Juventus e perché il suo futuro, oltre Tirana, ad oggi è un mistero. Non lo si conosce. L’ultimo sforzo, poi sarà futuro. Nick e la Roma dovranno prendere una decisione dopo il 25 maggio. Negli ambienti di mercato, si parla di una cessione di Nicolò in estate, la Roma sa che se gli rinnova il contratto aumenterà ancor di più il suo valore, che al momento, con ancora due anni dalla scadenza, può essere alto ma non stratosferico. Ma sa anche che il rinnovo del contratto per uno così non è facile, quindi per nulla scontato.

(Il Messaggero)