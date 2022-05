Vieri: "Mou sa creare una famiglia e l'ha dimostrato. Ma con lui serve un mercato da Champions"

Ha rilasciato un'intervista sulle colonne della rosea Christian Vieri, ex attaccante, fra le altre, di Inter e Juventus. Vieri ha concesso un passaggio anche sulla Roma di Mourinho, qualificatasi alla finale di Conference League grazie alla vittoria nel doppio confronto contro il Leicester. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

«Che nessuno aveva capito bene cosa fosse, ma se la devi giocare, poi la giochi per vincerla. Finale meritata, e per Mourinho importante: al primo anno lo scudetto non lo vinci, arrivare fra le prime quattro è un mezzo miracolo, a lui è servita per dimostrare che anzitutto sa creare una famiglia, come la chiama lui. Ma se prendi Mourinho, non puoi pensare di non spendere per arrivare almeno in Champions e che non ti rompa le palle per prendere i giocatori che chiede. Altrimenti scegli un altro».

(Gasport)