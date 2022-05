Veretout prova a fare la pace. Ma ora è tardi

Dopo lo strappo tra Jordan Veretout e la Roma, raccontato nei mesi scorsi, ora è tempo di decidere sul futuro del centrocampista francese. In un'annata in cui l'impiego è stato ridotto ed il rendimento non in linea con le aspettative, la sensazione per settimane è rimasta quella di uno strappo insanabile tra l'ex Fiorentina e il club giallorosso, soprattutto dopo l'interruzione delle trattative per il rinnovo - Veretout chiedeva 6 milioni, la Roma non voleva arrivare a quelle cifre -. Ora però il giocatore lancia messaggi di pace alla società - rendimento in crescita nell'ultimo periodo e dichiarazioni dai toni più morbidi -, che però non li raccoglie: è troppo tardi per essere riaccolti da Mourinho e dalla dirigenza, che ora lavora per trovargli una destinazione.

(Corsport)