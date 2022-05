Un'estate ad alto livello per la Roma

Mentre iniziano le vacanze si delinea la nuova stagione della Roma. Il raduno è fissato per l'inizio di luglio, dato che il campionato comincerà il 14 agosto. I giocatori, quindi, si ritroveranno a Trigoria il 4 o il 5 luglio per preparare l'annata 2022/2023. Quasi sicuramente i giallorossi torneranno in Portogallo, dove disputeranno due o tre partite contro le migliori squadre portoghesi. Ormai l'ipotesi Stati Uniti è tramontata.

La Roma potrebbe giocare in Spagna, per poi spostarsi in Israele, dove affronterà il Tottenham il 30 luglio nella sfida valida per la 1-Tech Cup. "Questa sfida sarà importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione. Giocare lì rappresenterà un'esperienza di grande interesse per tutti noi e siamo impazienti di viverla", il commento di Tiago b. Le due squadre si sono già affrontate nel 2008, nel 2017 e nel 2018.

Per i primi di agosto la Roma ha ricevuto l'offerta di giocare a Barcellona il trofeo Gamper ed infine è stata proposta un'amichevole a Frosinone pochi giorni prima dell'inizio del campionato. Mourinho vuole un ritiro blindato, dove gli allenamenti devono restare top secret. Il tecnico non porterà un numero eccessivo di calciatori, tra cui ci saranno anche alcuni giovani. Nella passata stagione erano presenti Zalewski e Bove, ora promossi in prima squadra.

(corsport)