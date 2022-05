Un'amichevole è già ufficiale: con il Tottenham il 30 giugno ad Haifa

Nelle prossime due settimane la Roma pianificherà cosa fare in estate. L'idea è quella di seguire quanto fatto quest'anno, ovvero allenarsi i primi giorni a Trigoria per poi partire in Portogallo e disputare amichevoli di livello crescente. Intanto, è già ufficiale la prima amichevole dei giallorossi, nella quale sfideranno il Tottenham di Conte il 30 giugno ad Haifa, in Israele. "Questa sfida sarà importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione. Giocare lì rappresenterà un'esperienza di grande interesse per tutti noi e siamo impazienti di viverla", il pensiero di Tiago Pinto, che è molto simile a quello di Paratici, il ds del club inglese.

(gasport)