Una sconfitta annunciata

Una Roma stanca e con la testa alla Conference League cade in casa della Fiorentina e si complica la vita per la corsa all'Europa League. I giallorossi restano comunque padroni del proprio destino - vincere contro Venezia e Torino varrebbe comunque la matematica qualificazione alla seconda competizione europea -, senza contare il jolly di Tirana. Il doppio schiaffo della Fiorentina - Gonzalez su rigore e Bonaventura - arriva nei primi 11 minuti di gioco ed evidenzia grosse lacune dei singoli giallorossi. C'è però da segnalare l'errore congiunto di Guida e Banti: l'arbitro, richiamato dal Var, assegna un rigore a dir poco dubbio dopo l'On Fiel Review e indirizza la partita dopo soli 2 minuti di gioco.

(Il Messaggero)