Un "tripletino" per le bianconere, Roma battuta. C'è la Coppa Italia

È della Juve l’ultimo sigillo dell’era dilettantistica, dall’anno prossimo il femminile sarà professionistico. È il terzo successo stagionale dopo campionato e Supercoppa. Rimonta sulla Roma campione uscente e seconda Coppa Italia che va ad arricchire la bacheca bianconera con il decimo trofeo in cinque stagioni dalla sua nascita. Al Mazza di Ferrara davanti a oltre 4 mila spettatori la Juve è andata in svantaggio al 23’ con un rigore di Andressa per fallo di Lundorf su Haavi. Meglio la Roma nel primo tempo e buona parte del secondo. La svolta al 35’ della ripresa, Di Guglielmo provoca rigore su Bonfantini e viene espulsa: Girelli trasforma. Dopo 4 minuti, rimonta completata grazie alla capitana Gama.

(gasport)