Un milione e centomila tifosi all’Olimpico, dal botteghino +15%

Quella contro il Venezia di sabato scorso è stata l’ultima gara casalinga della Roma, che fatto registrare presenze record di tifosi allo stadio. I romanisti sugli spalti dell’Olimpico in questa stagione sono stati 1.101.443, con picchi di oltre 63 mila presenze nelle ultime quattro gare. Il tasso di occupazione dei posti è stato del 94,2% mentre la presenza media in serie A è stata di 41.922 spettatori a partita, 52.354 se consideriamo solo le partite con capienza superiore al 75%: per la Roma è la migliore dal 2005-06. Da oggi intanto cominceranno ad arrivare nelle caselle di posta elettronica i biglietti dei tifosi della Roma: bisognerà scaricare un’app (Uefa Tickets), inserire il codice e i dati dell’utilizzatore effettivo del biglietto e poi sarà generato il tagliando. Per chi andrà in aereo in Albania ci sarà un rischio di ritardi in aeroporto, piccolo soprattutto perché i voli saranno più che raddoppiati. Per quanto riguarda i tifosi che saranno a Tirana, la Uefa ha disposto due fan zone separate con palco, musica e animazione. Le due tifoserie avranno un percorso, ovviamente separato.

