Un milione di tifosi allo stadio durante la stagione

Un numero da capogiro, se si considerano anche le chiusure nel corso della stagione, ma contro il Leicester la Roma sfonderà il tetto del milione di presenze allo stadio Olimpico in tutta la stagione. Con le oltre 62mila presenze di Roma-Bologna, il totale era salito a 974.267. E nella semifinale di ritorno della Conference League lo stadio Olimpico sarà nuovamente sold out. Un risultato importantissimo targato Mourinho e Friedkin, rispettivamente per l'entusiasmo riportato nella tifoseria e per la politica dei prezzi.

(Corsera)