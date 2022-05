Ultrà Leicester, centro blindato: tifosi inglesi scortati fuori dai pub

Allo Stadio Olimpico saranno presenti molti tifosi inglesi ad assistere alla sfida tra Roma e Leicester, valida per la semifinale di ritorno di Conference League. Alcuni sono già arrivati ieri pomeriggio, altri arriveranno oggi e stasera saranno in centinaia nei pub del centro. Finora sono stati venduti 3400 dei 3500 biglietti a disposizioni per i supporter delle Foxes e verranno sistemati nel settore Distinti Nord lato Monte Mario. La paura che ci siano degli scontri tra le due tifoserie esiste e per questo motivo il questore Mario Della Cioppa sta stilando un piano anti-violenza imponente. Non sono infatti da escludere episodi di violenza, infatti già in occasione di Roma-Vitesse alcuni tifosi olandesi sono stati assaliti e sono stati costretti a barricarsi in un pub vicino a via Cavour. Già da questa sera le zone del centro saranno presidiate dalle forze dell'ordine ed in mattinata è prevista una riunione del tavolo tecnico della Questura per definire le misure di sicurezza: sono previsti oltre 1000 uomini tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. Per raggiungere lo stadio, i tifosi ospiti saranno scortati su bus navetta da Villa Borghese.

(corsera)