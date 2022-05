Ultima giornata: con il Torino anticipo a venerdì 20

Torino-Roma sarà anticipata alla sera di venerdì 20 maggio. Inizialmente prevista per il 22, la partita – valida per la 38a giornata di ritorno di Serie A – è stata anticipata per consentire alla Roma di avere un paio di giorni in più per preparare la finale di Conference League, in programma il 25 maggio a Tirana, in Albania, contro il Feyenoord. Intanto oggi Mourinho riceverà a Trigoria la Panchina d’oro del 2009-10, quella che non ritirò dopo il Triplete, in polemica con gli altri allenatori. Ieri il tecnico della Roma ha detto: «Devo finire la stagione nel miglior modo possibile e iniziare al 100% la prossima. Non cerco un cambiamento, la mia gente lo sa. Non potevo lasciare il club, quindi resterò ancora qui. La prossima stagione vogliamo provare ad andare in Champions, ma quando si guarda al livello di investimento di Inter, Milan e Juventus ci si rende conto che questi posti sono chiusi».

(gasport)